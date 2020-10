Luego de más de 30 años de exitosa trayectoria artística, finalmente ha surgido de las profundidades de Internet la primera actuación -videograbada- de Eminem sucedida hace 24 años en lo que parece ser un apacible evento al aire libre.

Según las fuentes, la presentación en vivo se grabó en 1996, dos años antes de que el rapero firmara con Aftermath Entertainment de Dr. Dre. Eminem tiene alrededor de 24 años en el video y se le puede ver interpretando “Low Down, Dirty” con su equipo de rap D12 para una modesta audiencia. La canción terminó apareciendo en Slim Shady EP, un año después.

De vuelta al año de la pandemia, el rapero de Detroit lanzó por sorpresa su undécimo álbum de estudio, Music to Be Murdered By, en enero de 2020 y debutó en el número 1 en la lista de Billboard 200, convirtiéndolo en el primer artista en tener 10 álbumes consecutivos abiertos en lo más alto del listado.

El extenso larga duración de 20 pistas, que fue producido por Eminem y Dr. Dre, cuenta con la participación de artistas como Anderson .Paak, Don Toliver, el difunto Juice WRLD, Q-Tip, Black Thought y Royce Da 5’9. ”