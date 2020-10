El antagonista por excelencia de Star Wars, Darth Vader, podría tener su propia serie a través de Disney+ sumándose a los otros 9 programas en desarrollo ligados a la exitosa franquicia intergaláctica.

La última incorporación a la lista de rumores está directamente relacionada con el posible regreso de Hayden Christensen, ya que aparentemente, Lucasfilm está considerando una serie de Darth Vader que tendría lugar después de A New Hope y se inspirará en los cómics de Marvel. Mikey Sutton de la revista Geekosity es el que tiene la primicia y afirma que actualmente el proyecto se está discutiendo en el estudio.

Se habla de que Darth Vader tendrá su propio programa, uno que también profundizará en el mundo de la Orden Sith. Esta serie se desarrollaría después de A New Hope; y se especula que Hayden Christensen volvería a través de efectos especiales para secuencias pasadas durante la era de las pre-cuelas. Y es que la popularidad de Vader en realidad nunca disminuyó, pues de hecho, recibió un merecido impulso gracias a Rogue One. La serie también sería diferente a The Mandalorian, dando a Disney + otra mina de oro de Star Wars que también lograría atraer a viejos fanáticos. Un negocio cerrado, pues.

Las fuentes agregan que el Doctor Aphra, presentado en los cómics de Star Wars de Marvel, estará bajo el mando de Vader mientras simultáneamente intentará conspirar contra él. Se especula que Aphra podría ser una especie de antihéroe en la zona gris entre el bien y el mal de acuerdo a lo informado por We Got This Covered.