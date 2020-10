Todo parece indicar que Miley Cyrus ha estado re-visitando recientemente aquellas inspiraciones musicales que forjaron su carrera; pues ahora, la cantante ha asegurado que se encuentra trabajando en un material tributo a nada más y nada menos que Metallica.

El pasado 16 de octubre, la intérprete pop participó en la versión casera de las sesiones MTV Unplugged entregando, además de algunos temas de su autoría, covers a bandas como The Cure, Pearl Jam o The Cardigans. Anteriormente, Cyrus ya había dejado ver sus influencias musicales en el escenario luego de re-versionar “Nothing Else Matters” de Metallica en el marco de Glastonbury 2019.

Durante una conversación reciente con la revista Interview, la cantante de 27 años de edad explicó que ya está de vuelta en el estudio y que “ha estado trabajando en un álbum de re-versiones de Metallica“.

Tenemos mucha suerte de poder seguir trabajando en nuestro arte durante todo esto [la pandemia del Coronavirus], agregó. Al principio, me parecía poco inspirador pero ahora estoy totalmente encendida. Miley Cyrus

Después de pedirle al entrevistador que nombrara a sus estrellas de rock favoritas, Cyrus dijo: “La gente me pregunta a quién he estudiado para mis movimientos en el escenario, y siempre digo Iggy Pop”.

La noticia del álbum de covers llega después de que la cantante citara previamente a Metallica como una inspiración detrás de su próximo nuevo disco, aún sin título, que dijo, “reflejará quién es”.