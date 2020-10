Si eres fanático de John Wick, te encantan los parques de diversiones y eres adicto a las emociones fuertes, entonces esto es para ti.

El sitio de variedades y entretenimiento Variety reporta que el próximo año llegarán las nuevas atracciones oficiales de John Wick y Now You See Me; dos montañas rusas que ofrecerán una experiencia electrizante y del más alto nivel.

Las atracciones, llamadas John Wich: Open Contract y Now You See Me: Higher Roller, abrirán en el parque de atracciones Motiongate, propiedad de la compañía Lionsgate, ubicado en la ciudad de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Según reportes, el juego John Wich: Open Contract ofrecerá una intensa experiencia en la cual los usuarios podrán escoger entre dos tipos de experiencias: proteger a John Wick o cazar a John Wick y, según esto, el juego te hará sentir como si trajeras un cuchillo o pistola en mano, y te provocará altos niveles de adrenalina, como si estuvieras en el campo de batalla real.

Los juegos de John Wick y Now You See Me abrirán tentativamente en 2021 ya que, como todos sabemos, el Coronavirus continúa haciendo de las con todos los planes de la industria del entretenimiento.

Mientras tanto, la franquicia de John Wick sigue con los planes de estrenar la cuarta parte de la saga en mayo de 2022.