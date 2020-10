Vamos dejando algo en claro: que Shavo Odadjian “asegure” que System Of a Down vaya a lanzar música nueva “algún día”, no significa que ese día sea hoy ó mañana. Es más, ni siquiera significa que vaya a sacar música el próximo año ó al menos en esta década.

Lo que Shavo quiere decir con esta –ahora– polémica frase, significa que en la banda no ha sucedido algo tan “extremo” ó malo como para que System Of a Down no vuelva a reunirse a tocar como en los viejos tiempos.

Durante su última entrevista para el podcast de la marca Ernie’s Ball, el bajista de la banda habló del más reciente material que acaba de liberar con su nuevo proyecto, North Kingsley, y de lo tranquilo que se siente respecto a System Of a Down:

“Cada que digo algo de SOAD siempre termina en titulares. O sea, sí me siento positivo por ellos pero también me siento positivo de muchas cosas. Y si les soy honesto, sí creo que vaya a haber música en el futuro. ¿Por qué? Porque no ha pasado nada malo, sólo seguimos nuestros caminos y ya”. Odadjian

Si aún no conocen el proyecto de Shavo, se los dejamos por aquí. No se hagan ilusiones pero tampoco se ahoguen en vasos de agua. ¿Es posible que haya música nueva de SOAD en algún momento? Sí, pero no por ahora.