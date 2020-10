A lo largo del tiempo, los legendarios Beastie Boys han sido extremadamente estrictos al no permitir que su música se use en comerciales. Sin embargo, eso cambió recientemente pues los miembros restantes de la alineación hicieron una extraordinaria distinción por vez primera.

Durante el pasado juego de la NFL entre los Steelers de Pittsburgh y los Browns de Cleveland celebrado el domingo se publicó un anuncio en apoyo del candidato presidencial demócrata Joe Biden con no solo presentando “Sabotage” de Beastie Boys, pues “Where Is My Mind?”, sencillos de los Pixies lanzado originalmente en 1988 también logró hacer el corte.

El anuncio de televisión se centra en la sala de conciertos Blind Pig de Michigan que ha estado abierta durante 50 años y ha ofrecido espectáculos de bandas icónicas como Nirvana y Soundgarden. El co-propietario de Blind Pig, Joe Malcoun, critica la respuesta que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno al COVID-19 diciendo:

“Esta es la economía de Donald Trump. No hay ningún plan y no sabes cómo seguir adelante. Me enoja mucho. La única esperanza para mi familia y para este negocio y mi comunidad es que Joe Biden gane las elecciones ”, refiriéndose a las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2020, y serán las 59º proceso electoral en los Estados Unidos.

En el pasado, los Beastie Boys han demandado a compañías como Monster Energy y GoldieBlox por usar su música sin permiso. Mike D y Ad-Rock recibieron casi $ 2.4 millones de dólares en un fallo contra Monster Energy y resolvieron su batalla legal con GoldieBlox por una cantidad no revelada.