Un par de semanas atrás les platicamos sobre la participación de Miley Cyrus como parte de las sesiones MTV Unplugged en su versión casera (tituladas Backyard Sessions): y ahora, se ha compartido un fragmento de su presentación a través de YouTube no solo para la atención de todos sus admiradores, pues la cantante ofreció algunas reversiones bastante interesantes para escuchar.

Haciéndole justicia al nombre, la cantante de 27 años de edad ofreció su actuación desde el patio trasero de su casa en Los Ángeles, y tal como se había adelantado; contempló algunos covers de alto perfil.

El especial contó con Cyrus haciendo su propia versión de “Gimme More” de Britney Spears; además dos canciones de Pearl Jam y The Cardigans: “Just Breathe” y “Communication”, respectivamente. También le dio un sorprendente amor al rock neoyorquino de finales de los 60, interpretando “These Days” de Nico y “Sweet Jane” en la versión de Cowboy Junkies; pero original de Velvet Underground. La mayor sorpresa llegó hacia el final del especial, cuando Cyrus invitó a su hermana menor Noah Cyrus para un dueto sin preocupaciones en la canción “I Got So High That I Saw Jesus, original de la menor de las Cyrus.

De momento, la actuación completa de Miley Cyrus para las sesiones “From the Backyard” de MTV Unplugged está disponible únicamente para los suscriptores de la plataforma; sin embargo, puedes ver algunos fragmentos a continuación. Se espera que en breve el espectáculo sea compartido en su totalidad para el resto el público en general.