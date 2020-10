Mucho se ha hablado acerca del crecimiento musical y personal que Matt Berninger ha tenido a lo largo de los años.

De enfrentarse a una profunda depresión y complicada situación de alcoholismo, Berninger no sólo rehizo su vida al enfocarse a sanar a través de la música y la búsqueda por paz mental, sino que también se reencontró a sí mismo como un artista solista que en esta pandemia, aprovechó el encierro para escribir, componer y grabar música nueva.

Con el título de ‘Serpentine Prison’ y bajo la producción del legendario Booker T. Jones, más que un “álbum”, lo que Matt realmente ha logrado es un libro cuyas páginas se leen a través de sus canciones, y que relatan una visión muy personal de Berninger con relación a todo el acontecer contemporáneo que nos rodea.

Esto se puede notar en “Take Me Out Of Town”, que si bien relata una conversación interna dirigida hacia otra persona, muestra un poco esa increíble necesidad de salir del encierro que tenemos todos.

Sin embargo, las cosas no se quedan tan burdas; por ejemplo, tenemos también un fuerte acercamiento a esas heridas del corazón que sólo sanan al unísono de un track como lo es “Loved So Little”.

El disco se compone de 10-tracks y en palabras de Berninger, “este trabajo no se distancia de lo que he hecho en The National todos estos años, pero si marca una línea muy notoria de que es un trabajo en solista; de que tiene su propia virtud”.

¡Escúchenlo por acá!