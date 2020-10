Luego de un largo tiempo de espera, finalmente los fanáticos de Evangelion podrán disfrutar de la nueva película del manga japonés titulada Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time, pues inesperadamente se confirmó su fecha oficial de lanzamiento (en Japón), además de que se compartió su emocionante avance.

Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time le da continuidad a la saga de filmes Rebuild of Evangelion que comenzó con Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone en el año 2007 como una nueva versión del popular anime Neon Genesis Evangelion (1995-1996). Dos películas más debutaron en 2009 y 2012, respectivamente, y desde el 2015 los fanáticos han estado a la espera de la cuarta entrega de la franquicia, pues su director, Hideaki Anno, se había ocupado en otros proyectos, además de que había presentado dificultades de salud.

El avance en cuestión está compuesto por una versión sombría de “Peaceful Times (choeur) =3EM32=” de Shirō Sagisu interpretada por un coro de niños que reafirma la naturaleza de la película. El teaser, de 36 segundos de duración, nos da un breve vistazo de las consecuencias después de los eventos vistos en Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo junto con algunas escenas de de acción.

También se ofrece un nuevo vistazo a los trajes que utilizarán Asuka Shikinami Langley y Mari Makinami Illustrious, además de las nuevas unidades EVA como la Evangelion Unit-00 actualizada. Al final, se revela la fecha de lanzamiento oficial fijada para el próximo 23 de enero de 2021.

No te pierdas a continuación el teaser oficial de Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time.