El día de ayer les platicamos sobre las polémicas declaraciones del cineasta capitalino Michel Franco durante la presentación de su más reciente filme, Nuevo Orden; en donde aseguró que el término “whitexican” era ofensivo, y que en repetidas ocasiones se había sentido ofendido por él en el pasado.

Por supuesto, su persona, así como las obras que ha producido con anterioridad fueron blanco de severas críticas en redes sociales, pues internautas, así como estudiosos en la materia, recalcaron que el “racismo a la inversa” por el que se siente atacado no existe, y que el término whitexican (popularizado en años recientes) se ha acuñado ampliamente para designar a un grupo de personas que, dadas sus características físicas racializadas (tez blanca, rasgos caucásicos), se han visto beneficiados históricamente por los mecanismos políticos y sociales.

Y luego del fuerte oleaje de comentarios, Michel Franco (quien no cuenta con redes sociales) emitió un comunicado oficial para disculparse por sus desatinadas declaraciones en torno al término “whitexican“, pidiéndole a la audiencia una oportunidad para no descalificar a ‘Nuevo Orden‘ antes de verla.

Hola, soy Michel Franco, director de ‘Nuevo Orden’ que en una semana se estrena a nivel nacional. Ayer tuvimos una conferencia de prensa para platicar sobre qué trata ‘Nuevo Orden’, me acompañaron los actores que platicaron sobre todas las fortalezas de la película y de manera muy puntual contaron que ‘Nuevo Orden’ se trata justamente de combatir el clasismo y racismo. Yo he vivido toda la vida en México, aquí he filmado todas mis películas. Tengo un profundo amor por el país, cada que he ganado un premio en el extranjero, como sucedió ahora en Venecia, digo que es por el país y que me encanta traer buenas noticias a México.

Michel Franco