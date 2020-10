Netflix ha compartido todos los detalles de Song Exploder, su nueva serie original, la cual presentará a distintos músicos y artistas de alto calibre quienes hablarán de sus canciones más representativas con lupa y lujo de detalle.

Entre los nombres que aparecerán en Song Exploder están Nine Inch Nails, quien (a través de Trent Reznor), hablará de “Hurt”, R.E.M. con “Losing My Religion”, The Killers con “When We Were Young” y Alicia Keys con “3 Hour Drive”, entre otros.

Song Exploder también le dará la bienvenida a una de las figuras más importantes de la música en México, y hablamos de Natalia Lafourcade, quien aparecerá en la serie con un episodio dedicado a su emblemática canción “Hasta La Raíz”.

La serie Song Exploder toma como base el podcast del mismo nombre, creado por Hrishikesh Hirway, y se estrenará en Netflix el próximo 15 de diciembre. Abajo puedes ver el trailer.