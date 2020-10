A pesar de la pandemia y todo lo malo que ha traído este evento histórico, este año han logrado salir a flote una cuantas buenas noticias y el mundo de la música no ha sido la excepción.

Tomemos como ejemplo a The Cure, y es que en los últimos meses se ha cosechado bastante información sobre el nuevo álbum de Robert Smith y compañía, el cual, presuntamente, fue terminado durante la cuarentena y podría salir casi que en cualquier momento.

Pero mientras esto ocurre, hoy fue anunciado un nuevo lanzamiento de The Cure, y te aseguramos que es muy emocionante.

Se trata de la nueva enciclopedia de The Cure, titulada Curepedia: de la A a la Z de The Cure, concebida por Simon Prince (escritor y fanático de la banda), quien ha creado todo un Universo literario alrededor de The Cure, para nuevos y viejos fans del legendario grupo de rock.

The Cure es la banda de rock más grande del planeta, y su increíble trabajo continúa inspirando a las siguientes generaciones de músicos y amantes de la música. Me hice fan de The Cure cuando tenía 16 años en los 80’s, y he escrito sobre ellos en numerosas ocasiones a lo largo de mi carrera periodística. Siempre he admirado el camino desafiante e individual que han seguido Robert Smith y sus compañeros de banda, como así sus estándares infaliblemente altos. Escribir un libro sobre ellos es un honor Simon Prince, autor de Curepedia

¿Cuándo, cómo, dónde y cuánto costará la nueva enciclopedia de The Cure? Curepedia: de la A a la Z de The Cure llegará en agosto de 2021 a través de la casa editorial White Rabbit y, por el momento, solo queda esperar a que se anuncie la preventa oficial y el precio del libro.