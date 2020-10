Damon Albarn es uno de los músicos y artistas más reconocidos a nivel mundial, y uno de los nombres con más conexiones en el medio de la propia música.

Y no es para menos, a lo largo de casi tres décadas de trayectoria, ya sea con Blur o con Gorillaz, Damon Albarn ha logrado involucrarse con casi todos los artistas emergentes o de moda, y los ha incluido en sus discos, canciones o presentaciones en vivo.

Hoy, Damon Albarn habló del artista que hoy tiene en la mira para una posible colaboración, y se trata del artista puertorriqueño Bad Bunny. Sí, leíste bien: Bad Bunny.

En una reciente entrevista con el programa Perros de la Calle de la estación de radio Metro 915, Damon Albarn respondió a la pregunta de si le gustaría o no colaborar con Bad Bunny, a lo que el líder Blur y Gorillaz compartió:

He hablado con Bad Bunny pero sí, quiero decir que me encantaría trabajar ahí, tú sabes. En realidad hablé con él, no estoy seguro pero me me aseguré que lo hice y sí, definitivamente hablé con él. Tengo que trabajar con él, sería genial.

Damon Albarn