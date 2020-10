Una de las siluetas más populares de Nike, el siempre icónico Dunk, será estudiado en una nueva serie documental de seis partes titulada The Story of Dunk que ha sido desarrollada por la marca deportiva, y que se transmitirá a través del sitio especializado Nike SNKRS a partir de mañana, viernes 16 de octubre.

El documental presentará entrevistas con algunas de las personalidades más importantes del sneakergame mundial como Jeff Staple (Dunk SB Staple NYC Pigeon), Chris Gibbs (SB Dunk Low Supreme) o Luca Benini (Slam Jam x Nike Dunk), por mencionar algunos. Cada uno de los invitados compartirá su punto de vista sobre el mítico calzado y la relación personal que ha desarrollado con él.

Según Nike, el Dunk es “un símbolo de auto-expresión que une a la rebeldía en todos nosotros”. El tráiler, que dura poco más de un minuto, ofrece una mirada bastante firme sobre qué tono podemos esperar de la pieza documental.

El Nike Dunk debutó en 1985 como una de las siluetas infaltables del deporte ráfaga, pero rapidamente, el modelo logro salir de la duela convirtiéndose en un clásico instantáneo en otras sub-culturas urbanas como lo es la del skateboarding o el hip hop.

Mira por aquí el trailer oficial de The Story Of Dunk, y no te pierdas la serie a través de Nike SNKRS.