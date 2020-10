El día de hoy retrocederemos tan solo un par de años en el tiempo para recordar aquel momento mágico y musical de la televisión mexicana, en el que Morrissey, sí, el mismo Morrisssey de The Smiths, se presentó en el programa de variedades matutino ‘Sale el Sol’, en el marco de su presentación como acto estelar del festival Vive Latino 2018.

Ante la incredulidad de muchos de sus fanáticos, el cantante de 61 años de edad apareció en el programa de la señal de Imagen Televisión haciendo playback del tema “Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage”, acompañado de sus bailarines.

Y es que no es muy común que artistas de la talla del intérprete de “How Soon Is Now” o “There’s a Light That Never Goes Out” aparezcan en programas de la TV nacional, y mucho menos en uno de variedades matutinas; sumado a la ya conocida predilección del cantante por cancelar sus compromisos de último momento.

Sin embargo, aquel día el sol realmente salió para la emisión, pues contaron con la presencia del mismísimo Morrisey, aunque haya sido con playback y por un brevísimo instante, ya que al término de su actuación salió del foro sin dirigirle una sola palabra a alguien. Revive el momento a continuación.