A más de 20 años de su debut en las marquesinas, el largometraje slasher ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’ regresará a la pantalla, pero lo hará en la chica, pues se ha confirmado que Amazon Studios está desarrollando una serie juvenil basada en la exitosa película de 1997.

Como apunta Deadline, la nueva serie será co-producida entre Amazon y Sony Pictures y contará con una adaptación de guión escrito por Sara Goodman (Gossip Girl), basándose en la novela homónima de 1973 de Lois Duncan, y cuya premisa es prácticamente la misma que la de la película original: en una ciudad llena de secretos, un grupo de adolescentes es acosado por un misterioso asesino un año después de un accidente fatal en su noche de graduación.

“Las mejores franquicias de terror siempre tienen otro susto por venir, y esta serie de ‘Se lo que hicieron el verano pasado’ de Sara Goodman es una actualización perfectamente retorcida de la icónica película slasher”, dijo Albert Cheng, COO de Amazon Studios . “De cualquier forma que se mire, a nuestros clientes globales de Prime Video les encantará esta versión moderna de la película favorita de los fanáticos”.

‘Se lo que hicieron el verano pasado’ se estrenó durante el otoño de 1997 recibiendo críticas mixtas por parte de la crítica especializada, pero percibiendo un robusto éxito en taquilla con una recaudación de $125 millones de dólares alrededor del mundo. Fue dirigida por Jim Gillespie y protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr.

El largometraje fue seguido por dos secuelas, I Still Know What You Did Last Summer (1998) y el lanzamiento directo en DVD, I’ll Always Know What You Did Last Summer (2006).