Luego de que la pandemia por el Coronavirus pusiera en pausa todas las giras, festivales y conciertos del mundo; la llegada del 2021 traerá consigo un poco de esperanza y ya se ha comenzado a revelar los primeros carteles musicales que podrían operar bajo el formato que todos conocemos y extrañamos, si es que el COVID-19 lo permite.

Tal es el caso de Rock Fest, uno de los festivales más famosos de la nación vecina, y que desde 1994 se celebra cerca de la localidad de Cadott, Wisconsin. Ahora, el evento, que normalmente congregaba de 25 a 35 mil personas por día está listo para volver; y anuncia su flamante cartel para el año entrante.

La jornada, que se apega a su formato habitual de 4 días, contará con las actuaciones estelares de Disturbed, Limp Bizkit, Korn, Snoop Dogg y Staind, además de los actos secundarios de Anthrax, Of ​​Mice & Men, Bad Wolves, Theory of a Deadman, Steel Panther, We Came as Romans, Gemini Syndrome y muchos más.

Rock Fest 2021 se llevará a cabo del 15 al 17 de julio, y puedes conocer su alineación completa a continuación.