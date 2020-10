Recientemente les platicamos sobre el “Sandler-verse”, una estrategia que, muy al estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, reuniría a los personajes más icónicos de Adam Sandler en un mismo universo ficticio.

Sobre la posibilidad de hermanar a sus interpretaciones, Sandler dijo que “estaría bien”, pero que “habría que esperar otros 35 años”. Sin embargo, puede que el actor ya haya puesto el plan en marcha desde hace mucho tiempo, y el “Sandler-verse” en realidad ya existe.

Como apunta We Got This Covered, el dueño de Happy Madison Productions es conocido por reunir a los mismos directores, escritores y actores una y otra vez cada vez que filma una película; y los vínculos que existen entre ellas son bastante sorprendentes.

El personaje de Rob Schneider en The Waterboy no solo re-apareció en Little Nicky del 2000, sino que Sandler le devolvió el favor al adoptar al mismo personaje en The Animal (2001), de Schneider .El caddy de Happy Gilmore también apareció quince años después en Jack and Jill, y “Chubbs” de Carl Weathers fue visto en el cielo durante un breve cameo en Little Nicky.

Por si eso fuera poco, la familia “Lamonsoff” (Grown Ups) fue mencionada en Click, The Wedding Singer, Sandy Wexler, Murder Mystery y Pixels, mientras que el colaborador habitual, Allen Covert, interpreta a “Ten Second Tom” tanto en 50 First Dates como en Blended.

Todo parece indicar que Adam Sandler ha estado vinculando sus películas discretamente desde hace 25 años; y con el actor sin duda preparándonos muchos más proyectos, imaginamos que su propio pequeño universo cinematográfico seguirá creciendo.