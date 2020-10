Mientras que la esperada entrega de ‘Evangelion 3.0+1.0‘ sigue en desarrollo, los encargados del Studio Khara han emitido un comunicado y liberado un trailer que anuncia la llegada de tres remasterizaciones enfocadas al cine en 4DX.

¿Por? Porque era justo y necesario aventarle un huesito a los fans quienes a pesar de todos los retrasos ocasionados por el COVID-19, sigue en pie de guerra para disfrutar de la siguiente y posiblemente última entrega de Evangelion en la pantalla grande.

Presentando nuevamente y ahora en una versión que ha pasado por tratamiento especial para adaptarlo a este nuevo formato de cine, ‘You are (not) Alone’, ‘You can (not) Advance’ y ‘You can (not) Redo‘, se estrenarán los días 4, 11 y 18 de diciembre en ese orden.

¿Qué ha sucedido con 3.0+1.0? La película sigue en desarrollo. Aún no se termina y por el momento, lo único que Khara ha confirmado es que ese rumor de que duraría 6 horas, es falso.

Todavía no tenemos película, pero ya tenemos remasterizaciones. Algo es algo, ¿no?