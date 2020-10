¡Buenas noticias para todos los fanáticos de Metallica!

El conjunto liderado por James Hetfield ha anunciado un próximo concierto acústico digital, que además de complacer a sus miles de admiradores, recaudará fondos para una causa altruista

La transmisión en vivo, que sucederá el próximo 14 de noviembre en punto de las 4:00 pm MEX desde el estudio de Metallica, será el primer pago por evento virtual del conjunto y además de la actuación, también habrá una subasta de artículos y experiencias especiales, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.

El 100% de las ganancias recaudadas durante el evento beneficiarán a All Within My Hands, la organización benéfica fundada por la banda en 2017 y cuya misión es crear comunidades sostenibles mediante el apoyo a la educación, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos. AWMH ha donado más de medio millón de dólares tan solo este año a los fondos de ayuda relacionados con el COVID-19.

Los boletos para el set acústico de Metallica en beneficio de All Within My Hands ya están disponibles a través de nugs.tv, con costos que van desde los $14.99 dólares por un acceso estándar hasta los $95 dólares por la versión premium que incluye una playera, la posibilidad de descargar el audio de la sesión, entre otros beneficios.