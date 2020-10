Han pasado más de dos años desde que Arctic Monkeys lanzó su más reciente producción discográfica, el exquisito Tranquility Base Hotel & Casino de 2018.

Después de su lanzamiento, Arctic Monkeys salió de gira (la cual incluyó una escala en nuestro país) y luego, sí, llegó la pandemia del Coronavirus.

Hoy se han reactivado las noticias de Arctic Monkeys debido a que Matt Helders, baterista de la banda, apareció en una nueva fotografía subida a Instagram, donde se le puede ver sentado en una batería rodeado de un estudio de grabación.

https://www.instagram.com/p/CGRT1IBBHJQ/?utm_source=ig_embed

Por supuesto, todo el escenario y ambientación de la foto nos lleva a la especulación más obvia, ¿será que Arctic Monkeys entró al estudio para trabajar en su próximo álbum de estudio?

Sin embargo, ya circula en Internet el dato de que la foto de Matt Helders en el estudio podría no significar que está trabajando con Arctic Monkeys, sino con Queens of the Stone Age (?), o incluso en un proyecto en solitario.

Sea como sea, dicen por ahí que, cuando el río suena, es que agua lleva, y nosotros ya hemos prendido la veladora para que, en efecto, todo esto se trata de un posible nuevo álbum de Arctic Monkeys.