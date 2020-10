Luego de más de tres décadas, uno de los festivales musicales pioneros del mundo está listo para regresar luego de las adversidades presentadas por la actual pandemia del Coronavirus.

Se trata de Futurama, que originalmente se llevó a cabo en el Leeds Queens Hall de Inglaterra en septiembre de 1979. Luego, se desarrolló durante cuatro años más antes de cesar en 1983 y regresó brevemente para un evento único en 1986. Fue la primera iniciativa de interior alternativo en Gran Bretaña que presentó a los actos más influyentes de las últimas páginas del post-punk incluyendo a Joy Division, New Order, U2, The Smiths, Echo & The Bunnymen, The Fall, Soft Cell y Simple Minds.

Ahora, Futurma ha anunciado su triunfal regreso para el 2021 con un evento de dos jornadas programado para el 3 y 4 de abril. Re-ubicado en la ciudad de Liverpool, la organización ha detallado los tres escenarios con los que contará (Invisible Wind Factory, Make Arts Center y Ten Streets Social) además de confirmar los primeros actos del cartel.

Entre los primeros nombres anunciados para su regreso están Peter Hook & The Light, quienes completarán el círculo de Futurama al confirmar que tocarán el mismo set que Joy Division interpretó en el evento inaugural de 1979.

“Futurama fue una de las primeras experiencias de festival que tuve”, recordó el bajista Peter Hook. “John Keenan, el promotor, se convirtió en un amigo de toda la vida. Fue una de las primeras leyendas. El concierto fue la primera vez que vi caravanas utilizadas como vestidores en interiores, pero tenían un gran ambiente. Realmente puso a Joy Division en el el mapa y los grupos en el cartel estaban muy bien adaptados a la audiencia. No había muchos festivales bajo techo antes de Futurama por lo que fue bastante innovador para el género en el norte”.

Además de Peter Hook & The Light, el conjunto de Theatre Of Hate regresará para celebrar el 40 aniversario de su set en la tercera edición del festival en 1981. Warmduscher, The Chameleons, The Blinders, The Lovely Eggs, Spizz Energi, Imperial Wax, Just Mustard, Membranes, Evil Blizzard, Sink Ya Teeth, John, Heavy Lungs son algunos de los otros nombres de la alineación, con más actos por confirmar.