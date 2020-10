Sin lugar a dudas, Batman es uno de los superhéroes más populares de todo el mundo, y a pesar de que han pasado más de 80 años desde que supimos por vez primera del “Caballero de la Noche”, su influencia sigue permeando hasta nuestros días, y prueba de ello son todas las sagas fílmicas que han surgido al rededor de su persona.

Recientemente, el sitio especializado Rotten Tomatoes publicó su listado definitivo con las mejores -y peores- películas de Batman basándose en su ya popular Tomatometer.

El ranking contempla títulos que van desde la pícara reinvención del “Guardian de Gotham” en Batman: The Movie (1966) de Leslie H. Martinson; pasando por la locura art déco de los éxitos en taquilla de Tim Burton; además de Mask of the Phantasm y ‘Batman & Robin’ de la década de los noventa.

Por supuesto, el realismo y oscuridad de la década de los dos mil a cargo de Christopher Nolan no pudo pasar desapercibido, y también aparece en el conteo.

Es seguro que el hombre murciélago continuará sorprendiéndonos a través de los años, y falta muy poco para conocer la nueva versión de Batman a cargo de Robert Pattinson en la nueva adaptación para la pantalla grande de Matt Reeves.

Mientras tanto, conoce el conteo de las mejores películas inspiradas en el personaje a continuación:

Batman: The Dark Knight (2008)

The Lego Batman Movie (2017)

Batman: The Dark Knight Rises (2012)

Batman Begins (2005)

Batman: Mask of the Phantasm (1993)

Batman Returns (1992)

The Batman Movie (1966)

Batman (1989)

Justice League (2017)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman Forever (1995)

Batman vs. Superman: Down Of Justice (2016)