A veces me detengo a analizar la palabra “crisis” en estos tiempos de pandemia y me da risa pensar que todos, absolutamente todos los que nos dedicamos a medios, management, producción ó cualquier otra de las miles de tangentes que se desprenden de la industria de la música, hemos vivido en eso que los medios llaman “crisis”.

Entonces, luego me da tristeza. Recuerdo que para el gobierno no existen los staffs, los roadies, los ingenieros de audio, los production y stage managers; no existe nadie de esa industria para ellos. Como mucho los han de topar como “jala cables”, si es que alguno tuvo la fortuna de trabajar en algún evento del gobierno realizado con dinero mal habido. Pero fuera de eso, al gobierno no le importa si los staffs y todos los ya antes mencionados tienen ó no un sindicato.

Y pasa lo mismo con los redactores, periodistas, productores, músicos y compositores. Sí, existe una que otra instancia como la Sociedad de Autores y Compositores de México, pero como alguien que ha visto la música desde adentro, sé que las opiniones respecto a ésta, son muy divididas.

Entonces regreso: ¿crisis? ¿estamos en crisis? ¿una “nueva” crisis, cómo le llaman los medios?

No, los que vivimos y pagamos renta de la industria de la música, hemos vivido en crisis desde el momento en que decidimos imponernos a lo que nuestras familias y amigos esperaban de nosotros, para sumergirnos en un mundo que sabíamos, tenía mala paga, pero que día a día desarrollamos con mucho sentimiento y pasión.

Y es por eso que ahora en esta “crisis”, no me sorprende encontrarme a grandes figuras del medio haciendo su propia batalla para salir adelante.

Sí, cómo muchos sabrán, COVID-19 es igual a Pandemia que es igual a “Hacer podcast, carlottas de limón y ‘Tiger King'”, pero también ha sido sinónimo de proyectos gastronómicos gestados desde casa con la intención de aminorar la falta de dinero y poder sostener las cuentas. Y entre esos proyectos, estos han sido los personajes dentro de la industria que semana tras semana, trabajan para poder visibilizar sus proyectos:

Los Matacrudas

https://www.instagram.com/p/CFfaG_qjkAJ

Jonathan Moreno, A.K.A “Bigger”, quien durante ya varios años se ha desarrollado en el área de producción, logística y personal management (ACZINO y Lost Acapulco), además de formar parte fundamental de la agencia, Talento De Casa.

“Los Matacrudas“, es el negocio que Bigger comenzó durante la pandemia en dónde a través de una receta propia, arma aguachiles para entregar durante los fines de semana.

¿Cómo se pide? De lunes a viernes puedes ingresar a su Instagram y hacer pedidos vía DM, con vistas de entrega sólo los fines de semana. ¿Por qué? De esta manera, Bigger se encarga de recibir un producto fresco, tener el tiempo de prepararlo y así, eventualmente, entregarlo bien armado a tu casa.

Hidden Bakery

Elizabeth Nogues, mejor conocida como Elis Paprika, no sólo se ha dedicado años a combatir la desigualdad en la industria de la música al visibilizar a todas las mujeres posibles que hacen posible que la industria misma se sostenga a través de diferentes rubros (Now Girls Rules), sino que también, muy a parte de la música, Elis lleva ya un rato siendo una maestra del horno y dicen por ahí que incluso “Hidden Bakery“, está cerca de perfeccionar el birote de Guadalajara hecho en CDMX, cosa que no suena a tarea fácil pero vaya, dicen que se está acercando cada vez más.

El proyecto sólo funciona a través de las redes de Elis Paprika (@elispaprika), donde estando atento a sus stories, podrás encontrar muchas de las cosas que está preparando, además de las varias sorpresas que de vez en vez saca.

Papapas

https://www.instagram.com/p/CFFl_kUj4tr/?utm_source=ig_web_copy_link

Lo de Juan Soto & Paula Saavedra se está saliendo un poquito de control, la verdad. Lo que comenzó como un proyecto chiquito, hogareño y muy sencillo, está evolucionando a un palacio del munchies con unas papas cuyo secreto, ni siquiera está tanto en la temperatura del aceite ó el aceite mismo, sino en sus especias. Ese es el toque; “la receta de papá”.

Y aquello de “la receta” hace mucho sentido; hace no mucho tiempo Juan & Paula se convirtieron en padres de una niña preciosa, y no es ninguna sorpresa que frente a una situación tan difícil como lo ha sido la pandemia, ambos se hayan activado de una manera tan increíble que lo que comenzara con unas “papitas”, ahora es todo un menú de gordura frita con muchísimo corazón y delicioso toque hogareño.

¡Igual que todos! ¡Pidan en su Instagram!

Alex’s Delicatessen

Alc Sander, a veces Mijo , a veces La Royale , en otros ratos Idolos Futuros, siempre una parte fundamental de The Wookies, pero hoy, el genio detrás del único pastrami estilo NYC –cuyas recetas datan de la llegada de los primeros italianos al continente; de ahí el “estilo NYC– hecho en CDMX.

Esta opción de acá se sabe una garantía porque para empezar, no es el primer proyecto gastronómico que Alex desarrolla. Ya antes le habíamos visto curar la deliciosa carta de Ardiente Cantina, así como de otros proyectos en los que se ha involucrado desde hace tiempo atrás.

Para pedir esta delicia, aplica el mismo modelo que con los otros negocios: pides durante la semana, pero las entregas son sólo los jueves y domingos. ¿Por qué? Porque este pastrami no tiene atajos, ni trucos ni “tecnología de punta” para hacer de su producción algo más rápido; acá es amor, tradición y paciencia para que cada jueves y cada domingo, tengas el mejor pastrami del país en tu mesa.