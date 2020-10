¡El fin de toda una era! La señal hermana de MTV, VH1 Latinoamérica, salió del aire desde el pasado 7 de octubre poniéndole punto final a 16 años de música, series, y por supuesto, videos musicales.

La decisión responde a las necesidades de Viacom (conglomerado dueño de MTV) de reestructurar algunos de sus canales en el mundo. Tal es el caso de VH1 Classic que terminó adoptando el nombre de MTV 80s en Europa. Ahora, dichos cambios han alcanzado la región, y ya se ven reflejados en Latinoamérica.

VH1 Latinoamérica dejó de existir para darle paso a VH1 Europe, cuyo modelo es bastante parecido a lo que ya conocíamos, pero con un interés más marcado en la música actual. Recordemos que durante su último periodo, VH1 Latam se dedicaba a transmitir segmentos de videos musicales clásicos (70, 80, 90 y 00s), intercalados con algunos breves espacios para videos recientes.

Programas como “Old is cool”, “Videografías”, “100 mejores canciones” y otros especiales dejaran de ser transmitidos en la nueva programación de Vh1 Europa. En su lugar, “Guess The Year”, “This Week´s VH1 TOP 10” y “VH1 Shuffle” -que centran su atención en artistas contemporáneos- nutrirán la parrilla de contenidos.

Además de haber trasmitido algunos de los videos más icónicos, la señal también ofreció muchos y muy variados programas temáticos como Behind The Music, Behind The Video, Seven Ages Of Rock, That Metal Show o Battle Of Ozzfest, para conocer un poco más sobre historia musical.

VH1 Latinoamérica nació en 2004 como respuesta a la inclinación de MTV por los reality shows. El segmento logró darle cabida a algunos de los títulos clásicos de la marca, como MTV Unplugged, Beavis and Butt-Head y Aeon Flux, sin frenar el desarrollo de los contenidos actuales.