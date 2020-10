Estamos a casi cuatro años de que I See You, el último álbum de estudio de The xx, fuera lanzado al mundo, y es que sí, oficialmente ha pasado bastante tiempo sin que el trío inglés de indie rock de señales de vida, algo que ya trae muy inquietos a sus fans.

Sin embargo, si bien este año The xx no regresó, su líder Romy Madley Croft anunció su debut en solitario con el estreno de su primera canción titulada “Lifetime”, y aprovechando este lanzamiento, la cantante y compositora ofreció algunas palabras sobre la situación actual con The xx, en entrevista con Apple Music.

Recibí algunos mensajes de personas que decían “¿qué pasó con The xx?”, solo quería ser clara con eso y decir que nos amamos y que estamos haciendo más música juntos, eso es seguro. Romy Madley Croft de The xx para Apple Music

Lamentablemente, Romy no ofreció más detalles concretos sobre el regreso de The xx al estudio. Es decir, las palabras de Madley Croft no dan un vistazo claro a cuándo podríamos tener un nuevo álbum de The xx, y habrá que esperar un poco más ya que sus miembros, incluyendo a la propia Romy, están enfocados en distintos proyectos.

Mientras tanto, abajo puedes escuchar “Lifetime”, el celebrado nuevo sencillo de Romy Madley Croft. Y pues sí, solo queda estar muy atentos a que The xx entre al estudio a grabar esa nueva música que ya están haciendo juntos, y que le den forma de un nuevo álbum oficial.