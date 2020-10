Como cada año desde 1968, del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra en los Estados Unidos el Mes Nacional de la Herencia Hispana, oportunidad que reconoce las contribuciones e influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura y los logros de la nación vecina.

Como parte de las actividades editoriales en torno al Mes de la Herencia Hispana 2020, Billboard (plataforma con amplio contenido de y para la región hispana) lanzó su lista de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos, con representantes que van desde Ritchie Valens, pasando por Juan Gabriel y J Balvin.

El primer lugar se lo queda el colombiano Juanes y su sencillo “A Dios le Pido” del 2002, incluido en el disco ‘Un Día Normal’.

“En 2002, inspirado por los sonidos guasca de su Medellín natal, el rockero colombiano con un corazón de oro infundió folk en el pop/rock español, e instantáneamente nos dio un sonido nuevo y agradable para bailar. ‘A Dios le Pido’ nunca alcanzó el número uno en [el ranking] Hot Latin Songs, pero estableció a Juanes como el rockero favorito de Colombia”, se puede leer en la semblanza del tema.

La segunda posición la ocupa la canción por excelencia para las noches de copas y corazones rotos: “A Puro Dolor” de Son By Four.

“Lanzada en 2000, la canción fue un gran éxito, generó una versión en inglés y una versión balada, y terminó encabezando la lista de Hot Latin Songs de la década de 2000 de Billboard”.

Y la tercera presea se la lleva Marc Anthony por su himno multi-generacional “A Puro Dolor” (en su versión pop).

“‘Ahora quien’, de ‘Valió La Pena’ 2004 de Anthony, es una de las canciones de ruptura más exquisitamente dolorosas“, argumenta acertadamente la publicación.

Para aquellos interesados, la escuadra nacional está bastante bien representada por José Alfredo Jimenez, quien es el mexicano con la mejor posición (19) en el ranking gracias a “El Rey”. Le siguen José José, Maná, Juan Gabriel, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, Armando Manzanero y Gloria Trevi.

El Top 10 de las ‘Las 50 Mejores Canciones Latinas’ según Billboard queda de la siguiente manera:

04. “Amigo” – Roberto Carlos

05. “Amor Prohibido” – Selena

06. “Bailando” – Enrique Iglesias feat. Gente de Zona & Descemer Bueno

07. “Besame Mucho” – Varios artistas

08. “Burbujas de amor” – Juan Luis Guerra

09. “Cali Pachanguero” – Grupo Niche

10. “Color Esperanza” – Diego Torres

Y el resto del listado queda así:

11. “Conga” – Gloria Estefan & Miami Sound Machine

12. “Corazón Partío” – Alejandro Sanz

13. “Danza Kuduro” – Don Omar feat. Lucenzo

14. “Despacito” – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber

15. “El Buen Perdedor” – Franco De Vita

16. “El dia que me quieras” – Carlos Gardel

17. “El Farsante” – Ozuna

18. “El Perdón” – Nicky Jam & Enrique Iglesias

19. “El Rey” – José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández

20. “El gran varón” – Willie Colón

21. “Eres tu” – Mocedades

22. “Gasolina” – Daddy Yankee

23. “Guantanamera” – Celia Cruz, Pete Seeger y otros

24. “Historia de un Amor” – Varios artistas

25. “La Bamba” – Ritchie Valens

26. “La Maza” – Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Shakira

27. “La nave del olvido” – José José

28. “La Rebelion” – Joe Arroyo

29. “La Tierra del Olvido” – Carlos Vives

30. “Livin’ la Vida Loca” – Ricky Martin

31. “Macarena” – Los del Rio, Bayside Boys

32. “Malamente” – Rosalía

33. “Mariposa Traicionera” – Maná

34. “Matador” – Los Fabulosos Cadillacs

35. “Mediterráneo” – Joan Manuel Serrat

36. “Mi Gente” – J Balvin, Willy William

37. “Mujeres” – Ricardo Arjona

38. “De Música Ligera” – Soda Stereo

39. “Obsesion” – Aventura

40. “Oye Como Va” – Tito Puente, Carlos Santana y otros

41. “Pedro Navaja” – Rubén Blades, Willie Colón

42. “Querida”- Juan Gabriel

43. “Secreto de amor” – Joan Sebastían

44. “Si no te hubieras ido” – Marco Antonio Solís

45. “Somos Novios” – Armando Manzanero

46. “Suavemente” – Elvis Crespo

47. “Todos me miran” – Gloria Trevi

48. “Tusa” – Karol G, Nicki Minaj

49. “Whenever, Wherever” – Shakira

50. “Y Cómo Es Él” – José Luis Perales