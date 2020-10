“Describiría el impacto repentino y la conmoción como si me hubiera atropellado un autobús“.

Esas fueron las declaraciones de Noel Gallagher leídas a la Corte en 2008, luego de haber sido atacado por un completo desconocido mientras daba un concierto en Toronto con su banda, Oasis. Según el mayor de los hermanos Gallagher, el incidente lo dejó hundido en meses de dolor, del cual “nunca se recuperó por completo”.

El ataque ocurrió durante su actuación en el V Festival de Toronto, cuando Daniel Sullivan, un hombre de 48 años de edad, nacido en Gran Bretaña, subió al escenario y empujó fuertemente al músico contra unos parlantes.

Aunque el guitarrista logró completar el concierto, el altercado resultó en tres costillas rotas y tuvo que pasar una temporada en el hospital. Varios conciertos de Oasis, incluidos los de París y Nueva York, fueron cancelados, y Noel afirmó que las ventas de Dig Out Your Soul sufrieron porque no pudo promocionar el álbum correctamente.

Por su parte, el agresor (quien al momento del ataque estaba borracho) se declaró culpable de causar daños corporales, y aunque los fiscales perseguían una pena de seis a ocho meses en prisión; únicamente se le ordenaron 12 meses de arraigo domiciliario.

Disfruta a continuación (minuto 1:31) de aquel bizarro momento en el que Noel Gallagher fue derribado por un fan alcoholizado en pleno concierto.