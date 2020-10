Por si este 2020 no te ha parecido lo suficientemente extraño (aún), te contamos que Hollywood ya tiene lista su película para la próxima Navidad y no será como todas las que has visto pasado.

Este año llegará Fatman, una nueva comedia navideña la cual presenta a un Santa Claus oscuro, siniestro y miserable, interpretado por Mel Gibson, ¡y ya hay trailer oficial!

De acuerdo con la sinopsis de Fatman, la película va más o menos así:

Para salvar su negocio en declive, Chris Cringle (Mel Gibson), también conocido como Santa Claus, se ve obligado a asociarse con el ejército estadounidense. Para empeorar las cosas, Chris se ve envuelto en una batalla mortal de ingenio contra un asesino altamente calificado (Walton Goggins), contratado por un niño precoz de 12 años después de recibir un trozo de carbón en su calcetín. Sinopsis de Fatman

¿Qué tal? Como detalles adicionales, Fatman fue escrita y dirigida por Eshom Nelms e Ian Nelms, y su estreno ocurrirá en cines el próximo 13 de noviembre, mientras que su llegada a video on demand ocurrirá pocos días después, el 17 de noviembre.