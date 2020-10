Foo Fighters, Miley Cyrus, Dave Matthews y más artistas de alto calibre han confirmado su participación en el próximo Save Our Stages Fest, un nuevo festival en línea el cual tiene el propósito de salvar a foros de música independiente de los EE. UU.

El festival contará también con las actuaciones en vivo de Demi Lovato, Phoebe Bridgers, The Roots, Brittany Howard, Portugal. the Man, Rise Against, Black Pumas, FINNEAS, Nathaniel Rateliff, The Lumineers, Leon Bridges y muchos más.

Save Our Stages Fest, presentado por el comediante Reggie Watts, se realizará del 16 al 18 de octubre y será transmitido completamente gratis en YouTube, donde todos los espectadores podrán hacer su donación misma que se irá directamente al NIVA Emergency Relief Fund.

Algunos de los foros que recibirán los beneficios de este festival caritativo son los icónicos 9:30 Club, Apollo Theater, Preservation Hall, Whisky A Go Go y el famosísimo Troubadour.

Revisa toda la información en www.saveourstages.com.