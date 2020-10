Tal y como ha pasado con casi todos los grandes festivales de música de este año, el reconocido Austin City Limits (el cual se celebra anualmente en la ciudad de Austin, Texas) también brincará al terreno digital y este fin de semana celebrará su edición 2020 de manera virtual, con una serie de conciertos y actividades en línea.

La edición en línea del festival Austin City Limits presentará lo mejor de sus ediciones pasadas y transmitirá conciertos de archivo de artistas como Radiohead (de 2016), Billie Eilish (de 2019), Paul McCartney (de 2018), Phoenix (de 2018), The xx (de 2017), My Morning Jacket (de 2011), Queens of the Stone Age (de 2013), LCD Soundsystem (de 2010) y muchos más.

Lo más importante es que todos los conciertos en línea del festival Austin City Limits serán gratis (sí, gratis) y los podremos ver en YouTube, en el canal oficial del festival.

La edición virtual del festival Austin City Limits se realizará del 9 al 11 de octubre, y cada día la transmisión iniciará a las 7:05 pm MEX. ¡Abajo puedes revisar la agenda completa!