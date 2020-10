¡Ahora sí! Después de varios días de rumores, pistas y avances, AC/DC ha estrenado en forma la nueva canción “Shot in the Dark”, el primer sencillo oficial del primer álbum del veterano grupo australiano de rock en seis años.

Así es, AC/DC lanzará un nuevo álbum el cual llevará por título Power Up y estará disponible el próximo 13 de noviembre en todos los formatos disponibles: físico y digital.

Cabe mencionar que, para este álbum, AC/DC logró traer de vuelta a la alineación clásica, conformada por Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams, y los guitarristas Angus Young y Stevie Young (quien ocupa el lugar de su tío Malcolm -fallecido en 2017- desde 2014).

Escucha a continuación “Shot in the Dark”, la nueva canción de AC/DC, ya puedes pre-ordenar el álbum Power Up en este enlace.