Julie Taymor, quien en 2007 diera vida al exitoso filme ‘Across The Universe’, ha revelado durante una entrevista para el podcast ReelBlend, su interés por dar seguimiento a la historia de ‘Across The Universe’ con todavía más música de The Beatles y una nueva trama que nos sumerja por el “¿qué sucedió?” con nuestros personajes.

Como muchos recordarán, en el filme grandes estrellas como Joe Cocker, Bono, Eddie Izzard y hasta Salma Hayek hicieron importantes apariciones, sin embargo, el público se enamoró de los personajes desarrollados por Jim Sturgess, Evan Rachel Wood y Joe Anderson en la emotiva y complicada drama que incluso, englobó aspectos sociales de las manifestaciones desarrolladas en Nueva York durante la etapa de Vietnam en los EE.UU.

Ahora, como comenta Julie, sí existe una búsqueda por parte de ella y su equipo para conseguir el suficiente interés del estudio para desarrollar una segunda parte que englobe otros aspectos de la música de The Beatles, y no solamente el aborde tan general que se realizó en su primera entrega con los éxitos.

Si se lograra, ¿qué canciones deberían estar incluidas? ¿Qué etapas y hasta qué sencillos en solistas deberían aparecer? ¡Sería una locura ver esto en 2021 ó 2022!