El título que en 2010 nos ofreciera horas y horas de persecuciones policiacas, retos entre amigos y una experiencia de videojuegos de automovilismo superior a cualquier otra que habíamos experimentado, regresa por fin para un necesario remake que llevará la competencia sencillamente a otro nivel.

‘Need For Speed: Hot Pursuit’ regresará próximamente en un remake completamente remasterizado en donde no sólo podrás revivir aquellas tardes de carreras sin parar, sino que además, el formato de este proyecto será “crossplatform” para que puedas jugar con tus amigos de PS4, XBOX ONE, Switch, PC y absolutamente todas las plataformas.

Naturalmente, esta versión traerá incluidos todos los DLC que la versión original desarrolló en su momento, además de un espectacular trabajo en los gráficos.

¿Estás listo para batir el record de ‘5:10? ¡Prepárate porque esta versión llegará en diciembre de este año!

¡Pre-ordena tu versión haciendo click aquí!