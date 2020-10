Pese a que su último episodio se emitió a través de Nickelodeon hace más de una década, las enseñanzas y sabiduría que nos ofreció Avatar: The Last Airbender continúa tan vigente como en su estreno; y ahora, una nueva generación podrá verse beneficiada de ello a través de un ingenioso curso en línea.

Organizado por Outschool y planeado por Kelsey Berg, Life Lessons With Avatar: The Last Airbender tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes a desarrollar “competencias básicas de aprendizaje socio-emocional” a través de observaciones puntuales del popular programa.

Las lecciones tienen lugar en un aula virtual continua, y a través de un plan de estudios didáctico los estudiantes podrán interactuar con sus personajes y episodios favoritos de Avatar. Berg usa el programa como una herramienta para ayudar a los pupilos a aprender más sobre sí mismos y cómo perciben e interactúan con el entorno que los rodea.

De acuerdo a lo informado por la tallerista, gracias a sus lecciones inspiradas en Aang, Katara, Zuko, Toph, Sokka Momo y Apa; los alumnos serán capaces de dominar las 5 Habilidades de la Inteligencia Emocional (según Daniel Goleman), que son las siguientes:

Autoconciencia Emocional

Autorregulación Emocional

Motivación

Empatía

Habilidades Sociales

Cada lección dura 35 minutos con clases de 2 a 9 niños de entre 7 y 11 años, y tiene un costo de $18 dólares por estudiante.

Kelsey Berg tiene una licenciatura en literatura inglesa y una licenciatura en psicología cognitiva por la Universidad Estatal de Florida.