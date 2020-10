Guns N’ Roses sabe perfectamente que sus leales fans están siempre dispuestos a gastar su dinero en cualquier artículo de la veterana banda de hard rock, ya sea un disco, mercancía, artículos coleccionables o, por qué no, una máquina de pinball.

Sí, así como lo leíste. Guns N’ Roses ha anunciado sus mesas oficiales de pinball, en alianza con la compañía Jersey Jack Pinball, las cuales están inspiradas en la gira Not in This Lifetime, la cual trajo de vuelta a Slash al grupo, por primera vez en dos décadas.

Y no se trata de una mesa, ni dos, sino tres modelos distintos, todos co-diseñados por el propio Slash, y que van de los $6,750 a los $12,500 dólares (es decir, cuestan entre $150 mil y $270 mil pesos mexicanos).

Las mesas de pinball de Guns N’ Roses incluyen características como luces LED y mini-pantallas de LCD interactivas, pero lo más emocionante es que incluyen un sistema de sonido integrado de 120 watts, el cual reproduce 21 canciones de Guns N’ Roses completamente remasterizadas.

¿Quieres la tuya? ¡La tienes! Pásale al sitio de Jersey Jack Pinball y ordena la tuya. Mientras tanto, mira abajo una pequeña muestra de este lanzamiento de Guns N’ Roses.