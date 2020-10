View this post on Instagram

INAH lanza el primer noticiero arqueológico hecho por niñas y niños ¿Cuánto medían los antiguos pobladores de Mesoamérica? ¿Se lavaban los dientes? ¿Se enamoraban? ¿Tenían mascotas? ¿Dónde hacían del baño?, son algunas de las preguntas con las que niñas y niños expresan sus intereses y preocupaciones sobre la vida de los antepasados de su territorio. Para dar respuesta a estas interrogantes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su Secretaría Técnica y de su Coordinación Nacional de Arqueología, en colaboración con investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lanza el noticiero “Arqueólogos en apuros”, el primero en su género en el país, producido, conducido y realizado por niñas y niños. El programa informativo está integrado por nueve capítulos, con duración de 10 a 12 minutos, los cuales serán transmitidos, uno diariamente, a partir del lunes 28 de septiembre, por el canal de INAH TV en YouTube, a las 9:00 horas. #PrensaINAH -> Conoce los detalles en nuestro sitio web (link en bio). Fotos: Jaime Delgado. #Niñas #Niños #Noticiero #Arqueología #México