Sin lugar a dudas, una de las actrices jóvenes más populares e influyentes del momento es Millie Bobby Brown, la inglesa de 16 años de edad cuyo ascenso al estrellato comenzó en Netflix y que le ha permitido amasar una fortuna considerable a su corta edad y trayectoria.

Por supuesto, la carrera de Bobby Brown no siempre fue tan prolífica, y al inicio sufrió el rechazo de algunos proyectos que incluso la hicieron re-considerar su profesión. Así lo reveló la actriz recientemente durante una aparición en The Tonight Show with Jimmy Fallon.

“Creo que me desanimó mucho el rechazo, es algo que les digo a todos. Esta industria está llena de rechazo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Obtienes muchos no… muchos no… antes de que obtengas un sí”. Continuó: “Realmente me dedicaba a hacer audiciones para comerciales, para cualquier cosa. Luego hice una audición para Game of Thrones y obtuve un ‘no’ por respuesta. Entonces fue cuando pensé, ‘Oh, esto es muy difícil’, porque supongo que realmente quería ese papel”.

La intérprete de “Eleven” no mencionó cuándo fue la audición ni qué papel pretendía, sin embargo, la compañía le aseguró que era “uno importante”. Por fortuna, el amargo momento no duró mucho tiempo y se le concedió el papel principal en ‘Montauk’,serie que después sería rebautizada como ‘Stranger Things’.