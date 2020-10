Pese a que System of a Down no ha lanzado ningún corte inédito desde los complementarios Hypnotize/Mezmerize del 2005; las supuestas diferencias creativas entre los miembros no han sido impedimento para que sigan girando al rededor del mundo, y redituando de las viejas glorias.

El día de hoy retrocederemos hasta el 2015 para revivir aquella noche de tour, en la que System of a Down y Chino Moreno de Deftones compartieron escenario para ofrecer uno de los más grandes éxitos del proyecto armenio-americano.

Aquel verano del 2016, SOAD encabezó la jornada musical celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en la que también participaron Queens of the Stone Age, Lamb of God, y por supuesto, Deftones. Ambos talentos se acompañaron en “Toxicity”, corte incluido en el álbum del mismo nombre del 2001 y que le abrió las puertas del estrellato a la banda liderada por Serj Tankian.

Disfruta de System of a Down y Chino de Deftones interpretando “Toxicity” a continuación.