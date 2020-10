View this post on Instagram

Somos las historias que nos contamos, por eso es importante analizar las historias que consumimos. Acá van 5 enseñanzas que aprenderle a Hal Wilkerson sobre masculinidades positivas. ¿Viste Malcolm el de en medio? Déjanos tu aprendizaje en los comentarios y etiqueta a tus [email protected] y fans de la serie para compartir sabiduría. 👇🏼👇🏽👇🏾 1. No trates de solucionar tus problemas enojado – Date tiempo de sentir tu enojo y dejarlo pasar, tal vez al día siguiente te sientas de otra manera y todo sea más sencillo. 2. Tú defines tu masculinidad – Divertirte con tu familia, bailar, e incluso patinar con trajes brillantes no nos hace menos hombre. Nos hace más libres. 3. El éxito no se mide con dinero – Si haces lo que te gusta, lo haces con dedicación y te rodeas de las personas que amas, ya eres un hombre exitoso. 4. No siempre tienes que estar bien – Los hombres también tenemos derecho a sentirnos tristes, agobiados, asustados. Ser padres no nos quita ese derecho. 5. Demostrar amor no te hace débil – Cultivar relaciones afectivas sanas nos da la fortaleza que necesitamos para mirar de frente a cualquier situación de la vida. Hal Wilkerson sólo hay uno pero tú también eres único. Tu mejor maestro eres tú, pues sólo tú podrás enfrentar y transformar todo aquello que no te deja avanzar hasta llegar a ser la mejor versión de quien eres. Déjanos tus comentarios. Iniciemos el diálogo. Desafiemos juntos al machismo . . . . #ForReEducation #demachosahombres #masculinidad #masculinidadespositivas #HackeaTuMacho #machismo #netflix #malcolm #malcolminthemiddle #halwilkerson #malcolmwilkerson #culturapopular