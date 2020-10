¿Pensaron que no sucedería? Pues bueno, el 2020 no podía ser todo “malas noticias“.

Después de muchos años de no hacerlo real, por fin New Order complacerá a sus fans con un “Deluxe Edition Boxset” que remasterizará todas y cada una de las canciones del emblemático ‘Power, Corruption and Lies’ de 1983.

Conformado por dos discos, dos DVDs y un vinilo, esta edición se caracteriza no sólo por los tracks remasterizados, sino también por el regreso en el tiempo que logra al presentarnos una serie de sesiones grabadas con John Peel de la BBC en el ’82.

¡Un auténtico y necesario tributo a uno de los mejores discos de la década de los 80!

¿Quieres pre-ordenarlo? Puedes hacerlo dando click aquí. ¡Prepárense para la edición que todos los fans de New Order nos merecíamos!