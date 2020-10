Tras años y años de evolución, el Internet ha mutado en un ente que a gracias a sus múltiples y cada vez más intuitivos algoritmos logra adivinarnos el pensamiento cuando nuestra simplona memoria humana falla. Es así que el día de hoy, y si no tienen nada más importante que hacer, les recomendamos checar este pequeño hilo en Twitter que reúne algunas de las “washawasheadas” más populares de la red, y que Google reconoce sin la necesidad de ser escritas correctamente.

Una de las más célebres, y que ha ostentado su posición privilegiada durante mucho tiempo es “Esos Son Reebok o son Nike”, que en realidad dice “This is the rythm of my life”, frase extraída del famoso tema noventero del mismo nombre de Corona.

Otro muy curioso y quizás arranca un tímida risilla es “las nai shi sei“, que realmente dice “last night, she said” haciendo referencia al séptimo tema de Is Thit It, el álbum debut de The Strokes.

Uno podría pensar que a estas alturas de la vida es improbable que alguien no reconozca “We Will Rock You” de Queen cuando la escucha; pero para aquellos que no la conocen pueden buscarla en Google/YouTube tecleando “pum pum tas”.

¿Fanático de Shrek? Entonces ya deberías de saber que la legendaria canción de apertura es cortesía nada más y nada menos que de Smash Mouth, pero si por alguna extraña razón no lo supieras bastaría con buscar “canción del shuek” para adivinarla.

Y ahora, un clásico:

“Ani Ayuwoki”

