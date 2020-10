Unas semanas atrás les informamos sobre la secuela de Borat, la icónica comedia protagonizada por el inglés Sacha Baron Cohen; y que de acuerdo a fuentes como Collider, ya estaría grabada y más que lista para su debut. Es ahora que dichos rumores se convierten en hechos, luego de que Amazon Prime Video estrenara el trailer oficial del proyecto.

En esta ocasión, la cinta adopta un título mucho más reducido que su antecesora (Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan) y se queda con Borat: Subsequent Moviefilm. Estará disponible el próximo 23 de octubre a través del catálogo de Prime Video. Disfruta de su trailer a continuación.

En el tráiler de aproximadamente tres minutos, Borat está de vuelta y tiene que disfrazarse mientras está en los Estados Unidos porque mucha gente ahora lo reconoce. Se puede ver a Cohen, como Borat, en lo que parece ser una zona rural de EE.UU; interactuando con varias personas que aparentemente desconocen su verdadera identidad. Al final del avance, Borat se infiltra en un mitin de Mike Pence, y gran parte de la película se la pasa irritando a los partidarios de Donald Trump.

La película original de Borat recaudó más de $260 millones de dólares en todo el mundo cuando se estrenó y, finalmente, fue nominada al Oscar por Mejor Guión Adaptado.