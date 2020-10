El reconocido pintor Fernando Botero nació un 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia; y 53 años después, en la misma ciudad, nació José Álvaro Osorio Balvín -mejor conocido como J Balvin– uno de los cantantes más exitosos de la región. Pues bien, ahora estas dos súper-luminarias colombianas han logrado cruzar su camino gracias a Art Zoom ,la nueva serie de Google Arts & Culture.

A través de un breve video, el intérprete urbano arroja luz y comentarios sobre “20 de Julio” del artista “más colombiano entre los colombianos”. El pintor de 88 años de edad es famoso por su irreverente interpretación del estilo figurativo (denominado por algunos como “boterismo“) mediante la volumetría exaltada que impregna a las creaciones de un carácter tridimensional.

“Why does no one seem to be happy? Porque esta pintura exhibe tristeza. Botero painted in 1984, and the city here is probably Medellín, donde operó el cártel de Pablo Escobar. The people were executed or kidnapped by narcos en Colombia“, se escuchar decir a Balvin en el video que echa mano del español y el inglés por igual.