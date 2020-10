Muchos dirían que el legado que Joy Division dejó al mundo es invaluable, pero hoy, parte de la historia de la legendaria banda de post punk ya tiene un precio y acá te contamos todos los detalles.

El próximo 13 de octubre se realizará una importante subasta donde distintos tesoros de la historia del rock serán puestos a la venta, entre los cuales está una importante pieza de Joy Division.

Se trata de la guitarra que Ian Curtis utilizó en el video oficial del clásico “Love Will Tear Us Appart”, una preciosa Vox Phantom VI Special Guitar de forma pentagonal, misma que ha pasado por las manos de su propia hija Natalie, así como de Johnny Marr de The Smiths.

En sí, Ian Curtis no era conocido por tocar la guitarra, ya que solo llenaba algunas partes de las canciones en vivo, sobretodo cuando Bernard Sumner tocaba los teclados.

Ahora, ¿te alcanza para comprarte este preciado objeto exclusivo para coleccionistas? Digamos que no, ya que se espera que esta guitarra se venda en más de $2 millones de pesos mexicanos.

No importa si no tienes esta cantidad de dinero, aún así puedes entrar al sitio de la subasta a explorar todos los artículos que se pondrán a la venta el próximo 13 de octubre.