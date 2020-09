David S. Goyer, quien ha sido co-escritor de películas como The Dark Knight Rises, así como Batman Vs. Superman: Dawn Of Justice, acaba de crear un nuevo podcast titulado Batman Unburied, mismo que se enfocará en desarrollar una interesante línea narrativa que explore el lado más obscuro y retorcido de la psicología de “Bruce Wayne“.

¿Alguna vez te has cuestionado si es Batman el verdadero villano de Ciudad Gótica? Precisamente esta y otra clase de dinámicas son las que David desarrollará en este interesante podcast que ha sido posible gracias a la reciente colaboración que Spotify, Warner Bros. y DC han logrado para ofrecer una línea más propia al DC Fandome que tanto participa en el desarrollo de nuevos conceptos entorno a los cómics de este universo.

¿Cuándo saldrá? ¡Estén pendientes a enero del 2021! Que esto todavía se está cocinando, pero a penas se termine, todo saldrá a la luz. ¡No podemos esperar!