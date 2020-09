La línea nacional de prevención del suicidio de los Estados Unidos y la estrella del indie rock Sharon Van Etten han unido esfuerzos nuevamente para su proyecto colaborativo titulado Song that Found Me At the Right Time (perteneciente a la campaña Sounds of Saving) liberando una de las reversiones más interesantes, sensibles y poderosas de “Hurt” desde que Johnny Cash la tomó y casi convenció al mundo de que la canción era suya y no de NIN (obviamente por los fans, no porque él lo dijera).

“Hurt“, en la voz, sencillez y melancolía implícita de Van Etten ha tomado un significado completamente renovado al hacerlo desde su home studio de cuarentena, en medio de una pandemia que hoy por hoy, oficialmente ha reportado más de 1 millón de muertos.

El video, además de tocar fibras sensibles a partir del aspecto musical, cuenta con un importante mensaje de resistencia, empatía y comprensión cortesía de Sharon quien además relata su pasaje por el mundo adulto mientras atraviesa –como muchos de nosotros– por el maremoto que significa tener trastornos mentales.

¿Necesitas ayuda ó asesoría? Los amigos están bien y la música sana, pero no está mal dejar que los expertos te den una mano. No estás solo. La vida sigue. Da click acá para mayor información.