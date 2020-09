Finalmente el día de mañana arranca octubre, y con él, la temporada favorita de muchos pues se aproxima Halloween (en el mundo) y Día de Muertos en el país, lo que se traduce en algo de frío, hojas tiradas en el pavimento y pan de muerto para disfrutar en casa 🍂.

Recientemente les platicamos sobre todas las sorpresas que Netflix tiene preparadas para octubre 2020, y hoy te contamos sobre los títulos que desaparecerán con el cambio de mes; y que definitivamente no te quieres perder.

Películas

La sección de largometrajes perderá más de 50 títulos a comparación con el periodo anterior, en donde fueron 40. Entre las bajas más destacadas de cuenta la trilogía de Scary Movie, la saga de Tiburón, Resident Evil Vendetta, La Momia y más.

Películas que salen del catálogo de Netflix a partir del 1ro de octubre

Control Total

Dicen Por Ahí

El Espanta Tiburones

El Francotirador: La Última Masacre

Frances Ha

Héroe de Centro Comercial 2

Hush

La Dama Sobre Ruedas

La Jurada

La Leona

La Masacre de Texas 3

Los Siete Magníficos del Espacio

Miedo Punto Com

Mujer Soltera Busca

Next Friday

Resident Evil Vendetta

Rudy

Scary Movie 1, 2 y 3

The Swan Princess

The President’s Barber

Un Día Perfecto

Una Casa Patas Arriba

Woodlawn Zapatero a sus Zapatos

Otras películas que salen del catálogo de Netflix en octubre

Trilogía de Bruno y Botas (2 de octubre)

Chappie (2 de octubre)

Los Elegidos (3 de octubre)

¿Conocen a Joe Black? (10 de octubre)

The Breakfast Club (10 de octubre)

Trilogía de La Momia (10 de octubre)

Nacido el 4 de Julio (10 de octubre)

La Reina de España (10 de octubre)

El Rey Escorpión (10 de octubre)

Tiburón 1, 2, 3 y 4 (10 de octubre)

Triunfos Robados: Pelea Hasta el Final (10 de octubre)

Atómica (12 de octubre)

El Seductor (12 de octubre)

Chiquito Pero Peligroso (14 de octubre)

Suburra: Sangre Sobre Roma (14 de octubre)

Buscando a Marcos Ramírez (15 de octubre)

Candelaria (15 de octubre)

Luciferina (15 de octubre)

Money (15 de octubre)

Otherlife (15 de octubre)

Los Juegos del Hambre: En Llamas (20 de octubre)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1 (20 de octubre)

Series

Este mes la preferencia de Netflix por sumar contenido japonés a su plataforma se hace evidente con la llegada del anime One Piece y la falta de dichos contenidos en la lista de bajas en el apartado de series.

Otras como Wynonna Earp, la animada Happy Holidays from Madagascar o el reality Chef & My Fridge no corrieron con la misma suerte y quedarán fuera del servicio a partir del mes que entra.

Series que salen del catálogo de Netflix durante octubre 2020

Dueños del Paraíso

Happy Holidays from Madagascar

My Babysitter’s a Vampire

Wynonna Earp

Abnormal Summit (10 de octubre)

Chef & My Fridge (10 de octubre)

Harry & Bonnie (15 de octubre)

Sinatra: All or Nothing at all (15 de octubre)

A Family Affair (16 de octubre)

Miss Representation (19 de octubre)

Documentales que salen del catálogo de Netflix durante octubre 2020