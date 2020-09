El día de hoy, AC/DC confirmó lo que mucho se ha rumorado durante los últimos meses, sino es que el último par de años: ¡Brian Johnson regresa a la banda después de cuatro años!

Entramos en detalle. A través de sus redes sociales, el legendario ensamble australiano de rock anunció el regreso a sus filas de Brian Johnson en la voz, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en la batería, quienes, junto con Angus Young en la guitarra, dieron forma a una de las alineaciones más clásicas y reconocidas de AC/DC, y con la cual el grupo lanzó clásico Back in Black de 1980.

Pero eso no es todo. La reunión de AC/DC con algunos de sus miembros clásicos no es casualidad, ya que ésta vendría acompañada de un posible nuevo álbum, presuntamente titulado PWR UP, nombre que ya apreció en distintos anuncios que el grupo ha colocado en los principales periódicos del Reino Unido.

Al momento, no hay confirmación oficial de un supuesto álbum de AC/DC. Lo único que tenemos son rumores y evidencia de que la actual alineación de la banda ha sido vista en distintas ocasiones en el estudio de grabación, lo cual indica que la banda ha estado ensayando para un regreso en vivo o componiendo nueva música.

AC/DC lanzó su último álbum de estudio Rock or Bust en 2014, hace más de seis años.