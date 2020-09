El próximo mes de octubre, la fundación Teenage Cancer Trust presentará la nueva serie de conciertos llamada Teenage Cancer Trust Unseen, una nueva versión virtual del concierto anual que realiza dicha organización, el cual tiene el propósito de recaudar fondos para apoyar a niños y jóvenes con cáncer, con la ayuda de grupos y artistas de alto calibre.

Este año, le edición virtual del concierto Teenage Cancer Trust llegará hasta tu pantalla con conciertos inéditos de The Cure, Muse, Pulp, Paul McCartney, Noel Gallagher, The Who, Ed Sheeran, Them Crooked Vultures y más.

Cabe que señalar que el concierto Teenage Cancer Trust Unseen se realizará a lo largo de octubre con distintas fechas para cada artista. Todas las transmisiones serán gratis y las podrás ver en YouTube en este canal.

Por ejemplo, el livestream el The Cure ocurrirá el 18 de octubre, la transmisión de Muse se realizará el 9 de octubre y el de Pulp el 14 de octubre.

Checa la agenda completa en la página oficial de Teenage Cancer Trust Unseen.

Y bueno, sobra mencionar que el ciclo de livestreams de Teenage Cancer Trust habilitará un botón para que puedas hacer tu amable donación, misma que servirá para que miles de niños y jóvenes con cáncer puedan continuar con su tratamiento.